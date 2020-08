Rottenburg Stand-Up-Paddling neu in Neckarstadt

Einst dem König vorbehalten

Das Stand-Up-Paddling ist eine uralte Sportart, die schon von bestimmten Völkern früher ausgeübt wurde. Dem König selbst war das aufrechte Paddeln auf einem Brett vorbehalten, die Untertanen mussten damals auf den Knien paddeln. Wer dieser Tage am Bodensee unterwegs war, konnte genauso wie an den Badeseen viele Stand-Up-Paddler sehen. Bei Tageslicht, genau von 9. 30 bis 20.30 Uhr kann man nun auch in Rottenburg diese neue Trendsportart ausüben. Bis Ende Oktober soll die Ausleihstation an der Morizkirche stehen.

Tim Würz sagt, es sei ein Versuch, den Tourismus in Rottenburg zu stärken. In Tübingen hat Himmelbrett auch eine Stand-Up-Paddel-Ausleihstation, und in Horb soll es demnächst auch eine Station von Himmelbrett geben. Auch in Norddeutschland hat Himmelbrett bereits einige Ausleihstationen installiert, etwa in Berlin. Hier seien die Stationen vor allem an Seen installiert worden, so Würz.