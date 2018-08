Rottenburg Seit der Eröffnung hat sich viel getan

Naemi Flaig, Fachangestellte für Medien und Informationsdienste, sitzt am Tisch des Bücherflohmarkts. "Ich arbeite mittlerweile seit über einem Jahr hier. Ich war also von Anfang an mit dabei", sagt sie. "Seit der Eröffnung hat sich viel getan. Unser Angebot hat sich sehr erweitert. Der Sachbuchbereich muss zwar noch ausgebaut werden, aber gerade bei den Romanen und Kinderbüchern haben wir sogar schon manches aussortiert, weil wir so viele Bücher dieses Genres haben." Kinderbücher und Romane, aber auch Krimis gehören zu den Büchern, die am meisten ausgeliehen werden. Dicht gefolgt von Koch- und Backbüchern sowie Bastel- oder Handarbeitsbücher. Weniger nachgefragt werden Sachbücher.

Die junge Mutter Heide Kehrer genießt das vielfältige Angebot. Sie erzählt: "Seit ich im vergangenen Jahr einen E-Book-Reader geschenkt bekommen habe, leihe ich hier öfter E-Books, aber auch gewöhnliche Bücher, aus. Mit dem Angebot bin ich sehr zufrieden. Genauso mit dem Café der Stadtbibliothek, weil es da sehr kinderfreundlich ist. Es macht nichts aus, wenn die Kinder da auch mal lauter sind. Sobald mein Sohn etwas älter ist, werde ich auch für ihn Bücher ausleihen. Bisher macht er Bücher aber eher noch kaputt."

Viele Leser leihen nicht nur Bücher, sondern auch andere Medien aus, insbesondere DVDs. Flaig erzählt schmunzelnd: "Mittlerweile können unsere Leser eine unbegrenzte Anzahl an Medien ausleihen. Nur bei den DVDs mussten wir eine Einschränkung beschließen, weil manche sonst die halben Regale leer räumen würden."