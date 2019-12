Rottenburg Schulen greifen Jogginghosen-Verbot auf

Rottenburg - Am privaten Oskar-Kämmer-Gymnasium in Hannover müssen Schüler im neuen Jahr unter Strafandrohung auf das Tragen von Jogginghosen verzichten. Per E-Mail informierte Rektorin Alvira Ramazanova laut einem Bericht der "Hannoverschen Allgemeinen" die Eltern darüber, dass Schüler bei Verstößen gegen die Kleiderordnung mit Sanktionen rechnen müssen – etwa "den Schulhof sauber machen, Tische in der Mensa wischen oder Ähnliches".