Rottenburg Schule muss evakuiert werden

Rottenburg-Ergenzingen - Mehr durch Zufall wurde am Donnerstagmorgen eine undichte Stelle an einer Gasleitung in der Gemeinschaftsschule Ergenzingen entdeckt. Laut Informationen vor Ort bemerkte ein Gemeindemitarbeiter beim Rundgang durch das Schulgebäude Gasgeruch. Geistesgegenwärtig rief er die Feuerwehr und alarmierte auch die Stadtwerke. Daraufhin wurden alle anwesenden Schüler in die Breitwiesenhalle evakuiert.