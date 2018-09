Rottenburg Runder Tisch kommt

Rottenburg (ar). Durch die Diskussion über das Gewerbegebiet im Kiebinger Herdweg ist das Strategie- und Handlungsprogramm für Wirtschaftsflächen in Rottenburg am Neckar in aller Munde. Aber auch andere Punkte gehören zum Programm, etwa die Einrichtung eines Runden Tisches für nachhaltige Wirtschaftspolitik. Durch die gemeinsame Diskussion sollen künftig gemeinsame Leitlinien gültig sein.