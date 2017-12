Rottenburg Rottenburger Gemeinderat beschließt Mammuthaushalt

Aufgrund der Anträge der CDU und der SPD sowie der Ortschaften Wurmlingen und Obernau, die die Sporteinrichtungen in Ergenzingen, Kiebingen sowie die Kreuzerfeldhalle und die Otto-Locherhalle betreffen, wird die Stadt die genannten Hallen bis Sommer 2018 überprüfen und schauen, wo und welcher Sanierungsbedarf besteht. Es soll eine Prioritätenliste erstellt werden. Stadtrat Norbert Vollmer, der auch Geschäftsführer des Turnvereins Rottenburg ist, sagte, die Halle sei für manche Sportarten mittlerweile nicht mehr geeignet.

Einen Sanierungsfahrplan möchte die Stadt auch für die Wurmlinger Kelter im kommenden Jahr vorstellen.

Abgelehnt

Viele Anträge wurden abgelehnt. So beantragten etwa die Grünen eine Studie zur Kinderarmut mit Kosten in Höhe von 25 000 Euro, was jedoch in den Sozialausschuss zurückverwiesen wurde. Dort soll es in einer der kommenden Sitzungen noch einmal thematisiert werden.

Mehrheitlich abgelehnt wurde vom Gremium der Antrag der Linken-Fraktion auf ein gebührenfreie Unterbringung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kinderkrippen. Das Thema Kitagebühren sei eine Landesangelegenheit, Rottenburg sollte hier nicht vorpreschen, sagte Oberbürgermeister Neher.

Länger diskutiert wurde ein Antrag der WIR, der SPD, der Freien Bürger/FDP sowie der Linken zum Thema Stadtbild und denkmalgeschützte Häuser. Gefordert wurde ein Workshop mit Experten und Besitzern denkmalgeschützter Häuser sowie mit Rottenburger Bürgern. Damit solle der Gemeinderat ein Meinungsbild bekommen. Die Verwaltung schmetterte den Antrag ab, Angelika Garthe als Leiterin des Stadtplanungsamtes betonte, dass ohne die Eigentümer nichts machbar sei, da helfe auch ein Workshop nicht. Zudem könne man nicht generell über alte Häuser sprechen, Erhalt oder Abbruch seien Einzelfallentscheidungen.

Abgelehnt wurde auch der Antrag der Linken, die forderten, den Zuschuss für die Wohnbau Rottenburg von 1,7 auf drei Millionen Euro zu erhöhen. Die Verwaltung und der Gemeinderat wiesen den Antrag ab mit der Begründung, die 1,7 Millionen Euro seien schon üppig. Hermann Josef Steur (SPD) sowie Horst Schuh (CDU) forderten, die WBR sorgsam aufzubauen.

Zurückgezogen

Eine rege Diskussion entspann sich um den Antrag der Grünen zur Räumung von Radwegen bei Schnee und Eis. Die Gegner des Antrags forderten, das Fahrrad bei Schnee oder Eis auch mal stehen zu lassen und auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. Martin Beer als Chef der Stadtwerke begründete seine ablehnende Haltung mit Kapazitätsproblemen der Stadtwerke. Die Grünen zogen den Antrag zurück.