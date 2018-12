Rottenburg Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Gegen 12.45 Uhr war ein 29-Jähriger mit seinem Suzuki auf der L 389 Richtung Hirrlingen unterwegs. Kurz vor der Krebsbachbrücke wollte der 19-Jährige trotz Überholverbots an dem vor ihm fahrenden Opel vorbeiziehen. Der Fahrer des Opels setzte zeitgleich zum Überholen des vor ihm fahrendes Rollers an. Als die beiden Autos sich berührten, zog der Opel-Fahrer seinen Wagen auf die rechte Fahrstreifen zurück. Dabei fuhr er den Rollerfahrer an. Der 68-Jährige stürzte, rutschte über die Fahrbahn und prallte gegen Leitplanke.

Hierbei zog er sich laut Polizei schwerste Verletzungen zu. Die L 389 war bis gegen 15.40 Uhr voll gesperrt. Die Staatsanwaltschaft zog einen Gutachter hinzu.