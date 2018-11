Rottenburg Rat der Religionen soll geschaffen werden

In der Integrationsbeiratssitzung referierten Lina Zoller und Günther Gebhardt von der Stiftung Weltethos, die in Tübingen angesiedelt ist. Zoller und Gebhardt zeigten auf, was mit einem Rat der Religionen in Rottenburg entstehen kann. Einige der Mitglieder des Integrationsbeirates hatten Bedenken, was unter anderem Doppelstrukturen betraf oder auch Inhalte der Arbeit eines solchen Rates, zu dem Oberbürgermeister Stephan Neher Bürger als Mitglieder ernennen will.

Das Ministerium für Soziales und Integration strebt gemeinsam mit der Stiftung Weltethos an, bis 2019 mindestens zehn neue Räte der Religionen in Baden-Württemberg auf den Weg zu bringen. Voraussetzung für eine Beteiligung am mit Fördergeldern des Ministeriums unterstützten Projekt ist es, dass gesichert sein soll, dass der Rat der Religionen in der Stadt auch nach seiner Etablierung weiter bestehen kann. Zudem soll der Rat vor Ort mittel- und längerfristig unterstützt werden.

Bislang gibt es erfolgreiche Initiativen für einen Rat der Religionen in Heidelberg, Karlsruhe, Stuttgart oder Ulm. Im Dezember 2017 wurden die Räte der Religionen auf den Weg gebracht, das Projekt soll drei Jahre andauern. 2020 endet dann die Phase, in der die Räte der Religionen mit Fördergeldern unterstützt werden. Einig war sich das Gremium in Rottenburg, dass für einen Rat der Religionen alle Fragen diskutiert werden sollen, die das Zusammenleben der verschiedenen Religionsgemeinschaften betreffen.