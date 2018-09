Rottenburg Quartierstreff Kreuzerfeld im Gespräch

Konkrete Ergebnisse waren zum einen die Einrichtung eines neuen Quartierstreffs im ehemaligen Sparkassengebäude, zudem soll ein Quartierstreff für Jugendliche errichtet werden. Hier will man aber schauen, was sich im Jugendhaus Klause tut. Zudem wurden weitere Vorschläge erarbeitet. So soll etwa das Kultur- und Sportangebot verbessert werden. Auch soll ein Jugendtreffpunkt geschaffen werden. Zudem ging es um die Entwicklung und Gestaltung von Platzflächen. So wurden etwa für die öffentliche Fläche an der Gebhard-Müller-Straße Vorschläge zur Gestaltung erarbeitet. Diese sollen von einem Fachbüro in einer Gestaltungsplanung ausgearbeitet werden. Auch sollen Grünflächen vernetzt werden.

Positiv wertete der Sozialausschuss das Engagement der beteiligten Bürger. Ebenfalls begrüßt wurde, dass ein Quartierstreff entstehen wird. Zudem gewährte der Sozialausschuss den Zuschuss in Höhe von 20 000 Euro für den Quartierstreff Kreuzerfeld. Dieser wurde im Rahmen einer Bürgeraktion beantragt, der der Sozialausschuss zustimmte.