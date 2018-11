Rottenburg Musikverein übernimmt die Betreuung der Weinlaube

Allerdings hält man sich in Ergenzingen nicht ganz an die Gepflogenheiten der Partnergemeinde. In Gols wird dem Glühwein noch Wasser zugemischt, das ist in Ergenzingen nicht der Fall. Der Wein ist im Regelfall ein Grüner Veltiner, dem lediglich Orangen, Zucker und Glühfix beigemischt sind. Wie Manfred Schäfer, der jahrzehntelange Weinerfahrung hat, erläuterte, richtet man sich bei der Herstellung dieser kulinarischen Köstlichkeit nach dem jeweiligen Säuregehalt des Weines. Dementsprechend wird dann auch Zucker beigegeben. Das spiele sich allerdings in ganz geringen Nuancen ab, so Schäfer.

Beim diesjährigen Weihnachtsmarkt gibt es Veränderungen, die den Besuchern allerdings nicht groß ins Auge fallen werden. Die Weinlaube ist wieder vertreten, es gibt den weißen Glühwein und die Winzerbratwurst natürlich auch. Dieses Jahr ist erstmals der Musikverein Ergenzingen für die Golser Spezialitäten verantwortlich. Denn der Förderverein um die Partnerschaft kann bedingt durch die älteren und zum Teil gesundheitlich angeschlagenen Mitglieder, die Weinlaube nicht mehr betreuen.