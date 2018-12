Rottenburg Mit viel Mühe und Sorgfalt restauriert

Rottenburg. Der Verein stellt jährlich historische Krippen im Sülchgau-Museum aus und so auch in diesem Jahr.

Die Veranstaltung beginnt mit einem besinnlichen Gedicht, welches von Zither und Hackbrett im Hintergrund begleitet wird. "Advent, das ist ein schöner Klang", liest der Vorleser laut. Die Musiker, Gertrud Reinfrank an der Zither und Wolfgang Reinfrank am Hackbrett, nennen sich Stubenmusik Saitenklang und stammen aus Ofterdingen. Zwischen den Ansprachen entstehen immer wieder Pausen, in denen sie ihre Stücke vortragen.

Krippenfahrt angekündigt