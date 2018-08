Rottenburg Live-Musik, Schälripple und jede Menge gute Laune

Der Montagnachmittag ist fest in der Hand der Kinder und Senioren. Der Kindergarten Wiesenäcker übernimmt ab 15 Uhr die Programmgestaltung. Das MVH Jugendblasorchester spielt ebenfalls zur Unterhaltung auf. Zusätzlich wird im Zelt Kinderschminken angeboten. Zum Dämmerschoppen leisten die Hirrlinger Musikanten ab 17 Uhr ihren musikalischen Beitrag. Für einen zünftigen Festausklang sorgt dann ab 19.30 Uhr der Musikverein Kiebingen. Bei der Gratisverlosung mit zahlreichen wertvollen Preisen werden gegen 22 Uhr die Lose gezogen.

Über das ganze Festwochenende steht ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken zur Verfügung. Am Freitag und Samstag ist Barbetrieb im Zelt. Zum Dämmerschoppen am Samstag werden Schälripple mit Bauernbrot angeboten. Schmackhafte Musikerschnitzel und Riesenbratwürste stehen am Sonntag beim Mittagstisch ab 11.30 Uhr auf der Speisekarte. Sonntags und montags hat die Kaffee- und Kuchenbar geöffnet.

Der Vergnügungspark vor dem Festzelt sorgt für weitere Abwechslung.