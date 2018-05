Rottenburg Lieder, Tänze und Folklore aus den unterschiedlichsten Kulturen

Bereits am Samstagabend begann das Programm. Just an diesem Tag stattete eine Delegation der französischen Partnerstadt Saint Claude Rottenburg einen Besuch ab. Nach der Begrüßung durch Oberbürgermeister Stephan Neher, sprach auch Jean-Lois Millet Grußworte. Nach einer Karate-Aufführung des "Shotokan Club" aus Saint Claude, hatte die Singgruppe Feuervogel ihren Auftritt, die Gruppe "Syrische Tänzer" hatten sich ebenfalls angekündigt. Mit viel Spaß am Tanzen konnten die Gruppe viel Applaus verbuchen. Etwa 800 Besucher saßen bis 23 Uhr in gemütlicher Runde zusammen.

Der Sonntag stand unter dem Motto: Spiel, Sport und Spaß für die ganze Familie. Der Hit für die Kinder war ein Fahrradparcours der Jugendverkehrsschule. Gegen Nachmittag wurde der Slalom schon mit beachtlicher Geschwindigkeit durchfahren, das Knallifax-Spielmobil belagert, und man durfte sogar mit Hammer und Nägeln basteln. Das Beach-Ball-Feld wurde von den Kids begeistert in Beschlag genommen.

Auf der Bühne wurde vielfältiges geboten. Lieder und Tänze, Folklore vom Bosnischen Verein, traditionelle Tänze aus der Türkei und Eritrea, sowie Breakdance kamen zur Aufführung. Extra für das Fest der Nationen wurde eine Tanzgruppe von Phoebe McDonald gegründet, die von allen Ländern einen Teil des "typischen" Tanzes beinhaltete. Es gab jeweils einen Infostand des Integrationsbeirates, der interkulturellen Elternmentoren sowie der Malawi-Freunde.