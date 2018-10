Rottenburg "Klingende Stadt" wird zum Erfolg

Musikmäßig lag der Marktplatz auch an vorderster Stelle, den es wechselten sich hier der Musikverein Dettingen, die Hurgler und der Musikverein Oberndorf ab. Auch vor der Zehntscheuer gab es Musik, die handgemacht war. Hier konzertierte Junique sowie Maxo and the Dudes. Zudem konnte man das Acoustic Sund Project und lateinamerkinaische Gitarrenklänge erleben.

Viele Einzelhändler lockten die Schnäppchenjäger mit satten Rabatten und Sonderangeboten. Zudem war der Obstbaubetrieb Däuble aus Eckenweiler vor Ort, der nicht nur frischen Apfelsaft verkaufte, sondern auch zahlreiche Äpfel aus verschiedenen Sorten unters Volk brachte.

Strahlender Sonnenschein und ein wahrhaft goldener Oktoberherbsttag ließen den Regionalmarkt und den verkaufsoffenen Sonntag zum vollen Erfolg werden, nicht zuletzt profitierten die Einzelhändler von der Kauflust der Besucher.

Nur in Scharen waren die Gäste unterwegs, und man schlenderte von einer Attraktion zur nächsten. Auch die Allerkleinsten kamen beim Kinderschminken, bei Bastelangeboten und beim Kinderkarussell auf ihre Kosten. Die Rottenburger Stadtwerke boten Glücksraddrehen an, hier gab es viele tolle Preise zu gewinnen. Am Stand nebenan informierten NABU und auch der Naldo-Verkehrsverbund über ihre Angebote.