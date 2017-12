Rottenburg Kein Hauptamtlicher für Ergenzingen

Rottenburg. Er fragte Oberbürgermeister Stephan Neher und die Verwaltungsspitze mit Kämmerer Berthold Meßmer, was das Gesamtpaket der Anträge kosten würde – "mal angenommen, wir hätten die Spendierhosen an und könnten alle 62 Anträge bewilligen".

Meßmer sagte, dass er dies nicht raten würde, da dann 13 Millionen Euro fällig werden würden – die Stadt müsste hierfür zusätzliche Kredite aufnehmen. Fünf Millionen würden die Kredite kosten.

Emanuel Peter (Linke) bat daraufhin, nicht schon am Anfang der Beratungen Stimmung gegen einzelne Anträge zu machen. Was folgte, war ein dreieinhalbstündiger Marathon am Dienstag und noch einmal viereinhalb Stunden am Mittwoch. Diskutiert wurde teils heftig – und gefeilscht.