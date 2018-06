Rottenburg "Kämpfer für soziale Gerechtigkeit"

Dankend erwähnte Gugel auch die Unterstützung durch die Bundestagsabgeordnete Annette Widmann-Mauz in dieser Angelegenheit. Man hoffe, dass im Herbst mit den Aufzügen am Bahnhof begonnen werde, sagte der Vorsitzende. Leider habe die Bahn den Haltepunkt Ergenzingen weiter ausgedünnt und die Stadt Rottenburg habe nichts getan, um die internationale Strecke Stuttgart-Zürich-Mailand – an der Ergenzingen nun mal liege – zu erhalten. Die Unterstützung für Ergenzingen zur Aufnahme in den VVS verlaufe schleppend und der künftige Endhaltepunkt in Stuttgart-Vaihingen im Zuge von Stuttgart 21 sei für Berufspendler in die Landeshauptstadt eine Katastrophe.