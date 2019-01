Rottenburg In fünf Räumen präsentieren Fotografen fünf Themen

Trotz des widrigen Wetters konnten Stephanie Dambacher (zuständig für Ablauf und Organisation) und der stellvertretende Ortsvorsteher Rudolf Schäfer ein fast volles Haus willkommen heißen. Schäfer selbst bezeichnete sich als Hobbyfotograf und meinte: "Wer selbst schon einen Fotokurs absolviert hat, der fotografiert fortan nicht mehr mit der Automatik, sondern versucht, mit seiner Kamera mehr Bildqualität herauszuholen." Roland Edelmann, inoffizieller Sprecher der "Passepartouts" bedankte sich dafür, dass der Fototreff in Ergenzingen aussstellen durfte, bezeichnete das Bürger – und Vereinshaus scherzhafter Weise als "Louvre" und stellte fest, dass es keine schlechten Bilder gebe, sondern höchstens solche, die einem nicht gefallen.

Der Fototreff sei eigentlich aus einem VHS-Kurs heraus entstanden, so Edelmann. Vor zwei Jahren habe der Fotograf Rainer Mozer, der an diesem Abend anwesend war, den Kurs zunächst geleitet. Dieser sei auch sozusagen der Animator für den Fototreff gewesen. Irgendwann sei dieser Kurs dann zu Ende gewesen und man habe sich gefragt "War es das jetzt? Oder machen wir weiter?" Letztlich habe man sich für das Weitermachen entschieden. Etliche Kursteilnehmer seien dabei geblieben, weitere hinzugekommen und so sei der regelmäßige Fototreff mittlerweile zu einer festen Einrichtung geworden. Edelmann erinnerte auch noch an die Highlights 2018. So die Fotoaktionen bei den Rottenburger Volleyballern, die Aktion "Lichtspuren", die "Sternennacht" und die "Blaue Stunde".

Bei Sekt und Häppchen waren dann die 40 Fotografien der fünf Themenbereiche zu bewundern. Besonders beeindruckend waren vor allem die im Saal ausgestellten monochromen (einfarbigen) kontrastreichen Aufnahmen.