Rottenburg Gemacht werden muss praktisch einfach alles

Ein Bagger gräbt in der Königstraße vor der Stadtbibliothek, Bauarbeiter arbeiten emsig in der Baugrube, über die in Kürze Fußgänger laufen werden. Auch am Dom wird demnächst gearbeitet – erste Frässpuren zeigen, dass auch zwischen Dom und Dompfarrhaus bald eine Baugrube klaffen wird.