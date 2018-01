Rottenburg Farbenfroher Umzug führt durch Kiebingen

Die Narrenzunft Haigerloch hat ihre Bräutelbuben dabei, die immer an der Fasnet und dies nur alle vier Jahre die ledigen Burschen und Männer auf die Bräutelstange setzen. Zudem gibt es in Haigerloch weitere Narrenfiguren, etwa das Bischöfle oder den Rottweiler. Diese gehören zum spätbarocken Typus der Glattlarven. Zudem ist der Stadtbutz eine Einzelfigur, auch er lief gestern in Kiebingen mit. Obernheim ist ebenfalls eine Narrenhochburg, die Narrenzunft hatte eine große Abordnung nach Kiebingen geschickt. Hexen trieben in Kiebingen ihr Unwesen, ebenso der Teufel, eine Einzelfigur aus Obernheim. Bunt war das Bild, das die Hästräger vom Kübelesmarkt Bad Cannstatt abgaben. Felben rannten die Straßen hinab, ebenso mehrere Mondlöscher und die Einzelfigur des Brunnengeistes. Sachsenheim schickte seine Urzeln, und aus Hechingen waren Fledermäuse und Schalksnarren gekommen. Auch der Lump aus Hechingen trieb ein klein wenig sein Unwesen in Kiebingen.