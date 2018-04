Rottenburg "Ergazenger Heimatkreis" steht wohl vor dem Aus

Auch die Mitgliederentwicklung sei zunehmend negativ verlaufen. Den Höchststand mit 137 Mitgliedern habe der Verein in den 90er Jahren gehabt. Im Jahre 2000 waren es noch 112 und am Jahresende 2017 gar nur noch 61.

Da mittlerweile keines der Vorstandsmitglieder ohne gesundheitliche Probleme ist, habe man 2017 beschlossen, einen Antrag zur Vereinsauflösung bei der Hauptversammlung einzureichen. Das sei kein leichtfertig gefasster Beschluss gewesen, so Schäfer. Eine Fusion mit dem Natur- und Vogelschutzverein komme nicht mehr in Frage, da dieser dann seine Satzung ändern und die finanziellen Mittel des Heimatkreises nur für dessen satzungsgemäßen Zweck verwendet werden dürfte. Außerdem könne eine Fusion nur unter Mitwirkung eines Rechtsanwaltes – was erhebliche Kosten verursache – erfolgen.

Bei der samstäglichen Mitgliederversammlung muss nun ein Liquidator bestimmt werden, der den Behörden gegenüber verantwortlich ist, dass alles in geordneten Bahnen abläuft. Weitere Konsequenzen sollen bei der Versammlung besprochen werden. Für das Jahr 2018 würden jedenfalls keine Mitgliedsbeiträge mehr erhoben, so Schäfer.