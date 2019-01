Rottenburg Erfolge im Klimaschutz sollen vergleichbarer werden

Schon 2008 ist Rottenburg dem Klimabündnis beigetreten. Damit hatte die Stadt sich verpflichtet, die CO2-Emissionen alle fünf Jahre um zehn Prozent zu reduzieren. Das entspricht der Halbierung der Pro-Kopf-Emissionen bis 2030 gegenüber dem Stand von 1990. Doch das reicht den Grünen und Jungen Aktiven in Rottenburg nicht. In ihrem Antrag auf Mitgliedschaft im European Energy Award schreiben sie: "Am Beispiel der Sonnenenergie wird deutlich, dass wir deutlich mehr tun können. In Rottenburg wurden im Jahr 2016 1086 Kilowattstunden erneuerbarer Strom pro Einwohner und Jahr produziert. Dieser Wert stagniert seit 2013 und hatte damals mit 1191 Kilowattstunden pro Einwohner und Jahr seinen Höchststand. Dem steht ein Stromverbrauch von 6936 Kilowattstunden pro Einwohner entgegen. Gegenwärtig belegt Rottenburg in der Landeswertung der Solarbundesliga Platz 270, in der Bundeswertung Platz 1137. Als Hochschulstandort mit Studienfächern zu erneuerbaren Energien wollen wir, was die Nutzung regenerativer Energiequellen angeht, in der ersten Bundesliga spielen."

Der Beitritt zum European Energy Award hat das Ziel, eine Bewertung der bisherigen Energie- und Klimapolitischen Arbeiten und eine Betrachtung der Stärken und Schwächen zu ermöglichen. Auf Basis der Erkenntnisse sollen weitere Klimaschutzmaßnahmen identifiziert und umgesetzt werden.

Unmittelbare Aufträge an die Stadt sind beispielsweise ein Ausbauplan zur Nutzung von Sonnenenergie zu erarbeiten. Denkbare Ansätze seien laut Beschluss eine verpflichtende Nutzung von Sonnenenergie bei Neubauten. Außerdem soll die Stadtverwaltung die Hochschule für Forstwirtschaft in die Planung von Maßnahmen zum Klimaschutz einbinden. Außerdem soll der autofreie Sonntag wiederbelebt werden.