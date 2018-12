Rottenburg Er mahnt zur richtigen Zeit

Seiner Wachsamkeit hat die Diözese viel zu verdanken

In seiner Predigt im Dom beim festlichen Pontifikalamt betonte Bischof Ulrich Neymeyr, dass die Diözese Rottenburg-Stuttgart der Wachsamkeit ihres Bischofs viel zu verdanken habe, nicht zuletzt wurden hier Maßnahmen zur Intervention und zur Prävention bei Fällen sexuellen Missbrauchs sehr früh umgesetzt. Auch zu anderen Fragen in der Kirche habe sich Bischof Fürst richtungweisend zu Wort gemeldet, beispielsweise zur Zulassung von Frauen zum Diakonat, betonte Neymeyr. Wachsamkeit bedeute für einen Bischof nicht nur, dass er über die katholische Glaubens- und Sittenlehre wache, davon sei in den offiziellen vatikanischen Texten meist die Rede. "Es gehört auch zur Wachsamkeit eines Bischofs, dass er sensibel und hellwach ist gegenüber Entwicklungen in der Kirche, die vom Evangelium wegführen, und gegenüber Tendenzen in der Gesellschaft, die ihr schaden können", betonte Neymeyr.

Wer Fehlentwicklungen wirkungsvoll benennen möchte, der müsse den Dialog suchen und pflegen. Den Dialog habe Fürst auch als Direktor der Akademie gepflegt, ebenso wie als Geistlicher Assistent im Zentralkomitee der deutschen Katholiken, im Nationalen Ethikrat und als Leiter der Publizistischen Kommission der Deutschen Bischofskonferenz. Sehr früh und sehr konsequent wurden hier Maßnahmen zur Intervention und zur Prävention bei Fällen sexuellen Missbrauchs umgesetzt.

Im Anschluss an das Pontifikalamt galt es für Fürst, viele Glückwünsche aus der Rottenburger Bürgerschaft entgegenzunehmen, zudem erhielt er etliche Geschenke. Ministerpräsident Kretschmann blieb bis zum Abend, was zeigte, wie wertvoll und wichtig ihm die Freundschaft mit dem Bischof ist.