Rottenburg Entscheidender Beitrag zur Luftreinhaltung

In den kommenden Monaten soll nun ein Radverkehrsnetz für die Stadt Rottenburg und die Stadtteile erstellt werden. Dabei soll auch an Nachbarkommunen wie etwa Tübingen angedockt werden. "Rottenburg hat das Potenzial für eine Radschnellverbindung nach Tübingen", hieß es etwa im Vortrag von Bendias und Körntgen.

Bei der Entwicklung des Radverkehrsnetzes soll zwischen Alltags- und Freizeitrouten differenziert werden, da unterschiedliche Ansprüche an die Radwege zum tragen kommen. Vorab wird eine Analyse von Defiziten und Lücken im vorhandenen Radverkehrsnetz erstellt. Hieraus ergibt sich eine Darstellung des Handlungsbedarfes zur Beseitigung der Mängel im Rottenburger Radverkehrsnetz. Viele Akteure sollen in die Erarbeitung der Gesamtkonzeption eingebunden werden.

Bendias und Körntgen gingen auch auf topografische Voraussetzungen der Stadt Rottenburg ein. So leben 17 800 Einwohner in 17 Stadtteilen. Rottenburg habe eine große Ausdehnung, Baisingen ist dabei der von der Kernstadt am weitesten entfernte Stadtteil mit einer Distanz von 15 Fahrradkilometern.

Hohe touristische und landschaftliche Attraktivität

Da Rottenburg in der Kernstadt umfangreiche Bildungs-, Arbeits- und Einkaufs- sowie Freizeitziele anbietet, verfüge die Stadt so über eine hohe touristische, aber auch landschaftliche Attraktivität. Nicht zuletzt ist Rottenburg Knotenpunkt von Landesradfernwegen, etwa dem Neckartalradweg oder dem Hohenzollernradweg. Als positiv werteten die beiden Planer die Fahrradwegweisung in der Stadt.

Zudem wurden aber auch Verbesserungsvorschläge unterbreitet, etwa zur Entschärfung neuralgischer Punkte wie Kreisverkehrssituationen oder Abzweigen.