Rottenburg Eigentümer sollen auch an Flüchtlinge vermieten

Derzeit sind im Rottenburger Stadtgebiet (Kernstadt und Teilorte) rund 800 Flüchtlinge untergebracht, davon 70 in den vorläufigen Unterbringungen des Landratsamtes Tübingen und 280 in den Anschlussunterbringungen der Stadt Rottenburg (verteilt auf 19 Unterkünfte). Die anderen rund 450 Personen wohnen in Wohnungen, die auf dem freien Wohnungsmarkt angemietet wurden. "Diese Zahlen haben wir nach Rücksprache mit den zuständigen Integrationsbegleiterinnen und -begleitern und den zuständigen Stellen beim Landratsamt ermittelt, sie werden von uns nicht unmittelbar erfasst, da sie weder für die Ausländerbehörde noch für die Flüchtlingsunterbringung direkt notwendig sind", teilt Dirk Pusch vom Ordnungsamt Rottenburg mit.

Erfahrungen sind positiv

Laut offizieller Stelle gebe es weiterhin eine Bereitschaft, an Flüchtlinge zu vermieten. Die Erfahrungen der Wohnungsgeber seien überwiegend positiv. "Die Geflüchteten werden in Mietfragen ja von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern betreut, so dass die Mietzahlungen in den meisten Fällen sicher eingehen", erklärt Pusch. Auf Rückfrage bei den Integrationsberaterinnen und -beratern habe man dem Ordnungsamt mitgeteilt, dass in acht von zehn Fällen die Vermieter sehr zufrieden seien und ihre Entscheidung nicht bereuen würden. Lediglich in ungefähr zwei von zehn Fällen gebe es Schwierigkeiten, die aber nicht generell den mietenden Flüchtlingen angelastet werden könnten.