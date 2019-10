Rottenburg Droht dem Schlachthof die Schließung?

Außer den Anschaffungskosten der Maschine liegt noch ein anderer Mangel vor: Die Lüftungsanlage funktioniere nicht richtig, was Keimbelastung auslösen könne. Dringend sollten die Elektroleitungen überprüft werden und ein Kostenvoranschlag eingeholt werden.

Ratlose Gesichter, was nun? Jörg Bischoff ist der Ansicht, es sollte eine Zwischenlösung gefunden werden, auch über einen Ersatzbau im Industriegebiet wurde gesprochen. Klar ist, dass etwas passieren muss, die Betäubungsmaschine hat Vorrang, spätestens zum 8. Dezember muss sie installiert sein. Für Marko Helle steht jetzt alles auf dem Spiel, er würde sich zum Teil an den Kosten beteiligen, würde den Schlachthof auch weiter betreiben, wenn sich die Stadt finanziell an den Kosten der Instandhaltung beteiligen würde.