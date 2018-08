Rottenburg Dorfplatz wird zum Anziehungspunkt

Rottenburg-Obernau. Der Musikverein Obernau richtete nun schon zum 23. Mal das Obernauer Dorffest aus. Ein Fest, das allein am Sonntag doppelt so viele Besucher anlockte, als das Dorf Einwohner hat. Mehr als 1000 Besucher, schätzte Thomas Hebe aus der Vorstandschaft des ausrichtenden Vereins, drängten sich auf dem Festgelände.

Der romantische Dorfplatz zwischen Rathaus, Kirche und Eselsturm wurde wieder einmal in eine riesige Gartenwirtschaft umgewandelt. "Mindestens drei Tage brauchen wir für den Aufbau und hinterher gut einen Tag für den Abbau. Viele Vereinsmitglieder und Helfer nehmen dafür extra eine Woche Urlaub", ergänzte sein Vorstandskollege Karl-Heinz Hertkorn. Ein Aufwand, der sich aber scheinbar gelohnt hat, denn die Nachfrage nach gemütlichen Sitzgelegenheiten war groß. Da saßen Rottenburgs Oberbürgermeister Stephan Neher zusammen mit CDU-Stadtrat Horst Schuh mitten in der Menge, und zwei Tische weiter war Premiummusikant Martin Stöckel in froher Runde unterwegs.

Was einst als Sichelhenke, als Erntedankfest, ins Leben gerufen wurde, entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einem Fest, das inzwischen weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist. Wahrscheinlich ist dieser Erfolg unter anderem auch mit der Kontinuität begründet, mit der das Organisationskomitee sein Dorffest gestaltet. Viele der Besucher kommen an allen drei Festtagen und dies nun schon seit Jahren. So wie beispielsweise das Ehepaar Muhr aus Ergenzingen. Sie seien Stammgäste und lassen sich keinen Festsonntag entgehen, sagten sie im persönlichen Gespräch. "Hier passt einfach alles", so ihr Fazit.