Rottenburg Die Hexen waren in der Überzahl

Um 14 Uhr sollte der Umzug losgehen, Ralph Fischer, Vorsitzender der Narrenzunft, wurde ungeduldig, nach zehn Minuten Wartezeit sang er Solo mehrere Schunkellieder. Das konnte die Lumpenkapelle so nicht stehen lassen, knapp fünf Minuten später präsentierte sie sich überzeugend mit ihrer Musik. Die Schwalldorfer-NZ als Gastgeber folgten mit dem Dralle, den Elblocher Hexen, den Bären und den Brodesg’heckler. Zur letzten Gruppe ist noch in Kurzform zu sagen: früher musste man den Zehnten in Hemmendorf abliefern, war das geschehen, durfte man essen und trinken so viel man wollte; die listigen Schwalldorfer packten so viel ein, dass es zum Teil unterwegs verloren ging.

Die Oberndorfer Esel folgten mit zwei wunderschönen vierbeinigen Exemplaren. Man wusste nicht, wem soll man mehr Beifall spenden, den Orginalen oder der Zunft.

Der Fasnetsclub Poltringen hat es mit dem Most, dem Bock, dem Most-Weible, den Ammer-Hexa, der Wanze, dem Blechhaufen und der anmutigen Funken-Garde.