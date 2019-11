Rottenburg Bordelle sind in Gewerbegebieten künftig unerwünscht

Auch gehe mit der Nutzung von Bordellen eine hohe Verkehrsbelastung einher, was die Umgebung zusätzlich beeinträchtigt. Lärmbelästigungen in den Abend- und Nachtstunden seien laut Verwaltung durch den Betrieb von Bordellen nicht zu vermeiden. Dies sei insbesondere an den Nahtstellen zu benachbarten faktischen oder bebauungsplanmäßigen Wohngebieten problematisch. Was außerdem zu befürchten sei, so Stadtplanerin Angelika Garthe, sei ein so genannter "Trading-Down-Effekt" und die Niveauabsenkung bestehender Strukturen. Dies sei mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung nicht vereinbar.

In Siebenlinden I und II sollen im Industriegebiet weiterhin Bordelle zugelassen sein. Künftig sollen Bordelle aber in den besagten Gewerbegebieten verboten sein, sowohl der Bau als auch der Betrieb. Garthe räumte ein, dass es weiterhin Bereiche in Rottenburg gibt, wo es Bordelle oder bordellähnliche Betriebe gibt. Einstimmig wurde der Antrag der Verwaltung verabschiedet, so dass die Bebauungspläne nun einen Monat öffentlich ausliegen.