Rottenburg Besucherzahlen von Enttäuschung bis Erfolg

"Hätte man bloß die Dirndlknacker oder eine andere tolle Band geholt", klagte etwa einer der Besucher. Denn eines war nicht zu übersehen: Die zahlreichen leeren Bänke und Tische.

Dennoch steppte beim Publikum d er Bär und etliche ließen sich die gute Laune und die tolle Musik nicht von derartigen Details verderben. Es wurde bis weit nach Mitternacht auf der Festwiese gefeiert, und die, die da waren, konnten Musik sowie Speisen und Getränke genießen.

Am Samstagabend dann spielten Norbert Reiff und seine Musikanten, zudem wurde die selbst gemachte Schlachtplatte aus eigener Herstellung serviert. Bei freiem Eintritt ließ es sich feiern, und die Musiker gaben eine musikalische Einlage nach dem anderen zum Besten. Etwa Märsche, Polkas und auch Walzer erfüllten das Festzelt, heimelige und gemütliche Stimmung kam auf. Norbert Reiff und seine Musikanten kommen aus Dettenhausen, und unter den Blasmusikern sind auch einige Gewächse aus Rottenburg und Umgebung. Die Musik stammt unter andrem von Ernst Mosch und seinen Egerländer Musikanten, doch auch böhmisch-mährische Rhythmen wie die Polka "Kleines Ungarnmädel" erfreuten die Gäste. Die Polka "Böhmische Liebe" durfte natürlich auch nicht fehlen. In einer Tanzrunde erklang sogar der gesungene Titel "Schuld war nur der Bossa Nova" oder der Evergreen "Now or never".