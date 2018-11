Rottenburg August Baur verwaltet Leerstände

Verkauft werden soll hingegen die Badstraße 79-85, das ehemalige Sanatorium, das teilweise an den Arzt Heinz Huber und dessen Emil-Schlegel-Klinik vermietet ist. Brach liege hingegen das ehemalige Hallenbad. Der Saalanbau wird ebenfalls selten genutzt. Er war im Gespräch als neuer Bürgersaal von Bad Niedernau. Die Entscheidung fiel aber aus Kostengründen und aus praktischen Erwägungen für einen Anbau an die Schule. "Ab dem Hallenbad nach hinten – das wird alles verkauft", sagt Baur. Doch für wen ist ein solches Areal überhaupt interessant? "Vorstellbar wäre ein Altersheim oder betreutes Wohnen", sagt Baur. Der Ort sei sehr ruhig und direkt am schönen Kurpark. Vorstellen könnte er sich auch, dass normale Wohnungen entstehen. "Für Investoren ist der Denkmalschutz oft ein Problem", sagt Baur. Andererseits sei der Bedarf gerade da und die Nachfrage nach Wohnraum hoch.

Baur ist verheiratet und hat zwei Kinder. Nach seiner Ausbildung zum Feinmechaniker an der Universität Tübingen schulte er zum Kaufmann um. Lange Jahre war er bei IBM an mehreren Standorten tätig. 2012 schied er im Rahmen eines Personalabbaus dort aus. "Mit etwas weniger Geld, aber dafür habe ich mehr vom Leben", sagt Baur. Langweilig werde es ihm nicht. Baur hat zwei Schwestern und einen Bruder. "Aber ich bin nicht der Bruder vom Ergenzinger Ortsvorsteher", sagt der Baur. "Sondern der Bruder von Reinhold Baur." Er mag es nicht, wenn die Verwandtschaft auf das Amt reduziert wird.

Zusammen mit Ehefrau Cornelia geht August Baur gerne wandern. Am liebsten fahren sie ins Allgäu, in den Schwarzwald und auf die Schwäbische Alb. Badeurlaube in Kroatien, Spanien oder Italien können es aber auch einmal sein.

Baur war 34 Jahre lang aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in der Abteilung Ergenzingen. Jetzt ist er in der Alterswehr. "Die Kameradschaft ist klasse", sagt Baur. Anderen Leuten zu helfen, habe ihn motiviert, bei der Freiwilligen Feuerwehr mit zu machen. Zu Hause kocht er gerne – abwechselnd mit der Ehefrau. "Je nachdem, was uns besser liegt oder wer gerade Zeit hat", sagt Baur. Er ist gerne im Garten und hat erst einige Obstbäume gepflanzt.