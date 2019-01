Rottenburg Amtsgericht sagt ja – Landgericht sagt nein

Rottenburg. Der Tübinger Mietspiegel kann laut Landgericht nicht auf Immobilien in Rottenburg angewendet werden. Denn Rottenburg und Tübingen sind zu unterschiedlich. Es fehle an der Vergleichbarkeit, die der Bundesgerichtshof als Voraussetzung dafür genannt hatte, dass der qualifizierte Mietspiegel einer Stadt auf eine andere angewandt werden kann. Das Amtsgericht Rottenburg war erstinstanzlich zu einem anderen Urteil gekommen und hatte die Orientierung am Tübinger Mietspiegel für rechtens erklärt.

Ihren Ausgangspunkt haben die beiden Urteile in einer gut ausgestatteten 140-Quadratmeter-Wohnung in Rottenburg. Um eine Mieterhöhung um 20 Prozent zu rechtfertigen, hatten die Vermieter den Tübinger Mietspiegel als Vergleichsgrundlage benutzt. Im Grunde ist ein solches Vorgehen richtig: Wenn eine Gemeinde oder Stadt keinen eigenen Mietspiegel besitzt – wie es bei Rottenburg der Fall ist –, kann hilfsweise der Mietspiegel einer vergleichbaren Gemeinde oder Stadt – in diesem Fall – herangezogen werden. Die Frage, die sich die Richter stellten war also, ob Rottenburg und Tübingen in Sachen Miethöhe mit besonderem Augenmerk auf die wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Rahmenbedingungen vergleichbar sind.

Das Amtsgericht sagte ja, das Landgericht nein. Ersteres begründete seine Entscheidung vor allem mit Rottenburgs Nähe zur Kreisstadt Tübingen und mit der guten Verkehrslage: Autobahn-Anbindung, zwei Bahnhöfe und nur 12 Kilometer bis nach Tübingen – zusammen mit Rottenburgs Kultur-, Bildungs-, Freizeit- und medizinischem Angebot war das für das Amtsgericht ausschlaggebend, um die Anwendung des Tübinger Mietspiegels zu befürworten. Insbesondere profitiere Rottenburg "in ausgeprägtem Ausmaß" von der Infrastruktur der Stadt Tübingen.