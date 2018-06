Rottenburg Ältere Bürger sollen eine Chance auf mehr Mobilität haben

Wer innerorts mitfahren möchte, etwa vom Discounter in die Ortsmitte, kann sich auf die Bank setzen und signalisieren, dass er mitgenommen werden möchte. Hannelore Renz vom Arbeitskreis Senioren in Ergenzingen berichtete, dass in den vergangenen beiden Sitzungen des Arbeitskreises über Mitfahrbänke in Ergenzingen diskutiert wurde. Renz erklärte, dass es derartige Mitfahrbänke bereits in Wurmlingen, Obernau und auch im Empfingen gebe. Die Mitglieder des Arbeitskreises sehen in den Bänken eine Möglichkeit, vor allem älteren Mitbürgern, die nicht mobil sind, Wege innerhalb des Ortes zu erleichtern.

Durch Nutzung der Bänke könnten sie wieder ein Stück Mobilität erlangen, da sie durch deren Nutzung signalisieren, dass sie gerne mitgenommen werden möchten – etwa zum Supermarkt im Gewerbegebiet oder dergleichen mehr. Auch der Friedhof wäre eine Station der Mitfahrbänke, so Renz. Und da Sitzmöglichkeiten im öffentlichen Raum weitgehend fehlen, könnten die Bänke auch für Ruhepausen genutzt werden.

Geklärt werden muss nun noch, in welcher Ausführung die Bänke hergestellt werden. Aufgestellt werden sollen zunächst vier Bänke. Bankstationen sollen die Ortsmitte und dort die Raiffeisenbank sein, der Bahnhof, das Areal beim Lidl sowie die Liebfrauenhöhe. Finanziert werden soll das Projekt über Sponsoren. Dies sind laut Renz derzeit die Firma Lidl sowie die Raiffeisenbank Oberes Gäu. Nun sollen möglichst noch weitere Sponsoren für die Mitfahrbänke gefunden werden.