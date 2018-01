Rottenburg 3500 Hästräger werden zum Jubiläumsumzug erwartet

Zum großen Jubiläumsumzug am Sonntag, 14 Januar, werden diese und weitere Figuren der alten Wurmlinger Fasnet wieder in ihrer Urform am Wurmlinger Fasnetsgeschehen teilnehmen. "Außerdem freuen wir uns auf viele tolle Gäste, wie beispielsweise die Zünfte aus Todtnau, Brigachtal und Dunningen, die sonst nicht in unserer Region zu sehen sind", so Zunftmeister Frank Foitzik.