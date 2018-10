Rottenburg 300 Helfer machen mit

Die selbst gemacht Schlachtplatte war einer der Erfolgsgaranten der Saukirbe, doch auch Schnitzel und insbesondere das Kuchenbüffet kamen bei den Besuchern sehr gut an. Los ging es mit dem Fassanstich, den der Musikverein Grünmettstetten umrahmte. Am Abend sorgte die Föhrenberger Blasmusik für ein volles Festzelt und zufriedene Kirbegäste.

Der Folgetag begann mit einem Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein Althengstett. Auch hier lockte schon die Schlachtplatte, die am Nachmittag ausging. Doch der kleine Engpass war schnell überwunden: Nachschub wurde organisiert und Schmid meinte nur: "Der Musikverein reagiert immer umgehend auf Probleme und wächst an seinen Herausforderungen." Für die musikalische Unterhaltung sorgten am Nachmittag die Musikvereine Entringen und Trillfingen. Danach gab es die Verlosung der Kirbe-Sau und weiterer Gewinne, wie etwa ein Spanferkel, 30 Liter Bier oder zwei Ballonflüge. Am Abend unterhielt der Musikverein Wachendorf die Gäste.

Zum Abschluss gab es einen Kinder- und Seniorennachmittag. Danach folgte der Dämmerschoppen mit der Kirbe Montagsband des Musikvereins Wendelsheim. Der Musikverein Vollmaringen griff in die Tasten beim großen Kirbefinale am Abend.