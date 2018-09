Rottenburg 26 Hektar müssten Gewerbegebiet weichen

Rottenburg-Kiebingen. Dass dieser Anblick so bleibt, dafür setzt sich das Aktionsbündnis Galgenfeld seit mehreren Monaten ein. Am Sonntag, 21. Oktober, steht der Bürgerentscheid an. Damit die Bürger noch einmal einen Eindruck vor Ort bekommen können, lud das Aktionsbündnis am Sonntagmorgen zu einem Spaziergang mit Informationen über das Gebiet des geplanten Gewerbegebiets ein.

Rund 100 Interessierte trafen sich am Gedenkstein für Michael und Maragretha Sattler, der auf Rottenburger Gemarkung steht. Von dort ging der Spaziergang an den aufgestellten Strohballen entlang Richtung Kiebingen. Das Aktionsbündnis ist für sie verantwortlich, die Stadtverwaltung hatte die Abstände neu ausmessen lassen und die Ballen an ihre richtigen Stellen gesetzt.

Stefan Ruge, Professor an der Hochschule für Forstwirtschaft, gab Einblicke in sein Wissen über die Natur: "Landschaftlich haben wir hier eine große Vielfalt: Auen, Äcker, Streuobstwiesen und Wald." Dem kräftigte Stadtrat Volkmar Raidt bei und gab einen Einblick in die Landwirtschaft vor Ort: "Es stimmt nicht, dass hier nur Mais für Biogasanlagen angebaut wird", widersprach er einem Vorwurf. Und erklärte weiter: "Das ist dieses Jahr überwiegend so, wechselt aber jedes Jahr." Neben dem Mais werden dort Leinsamen, Einkorn und Linsen angebaut, hinzu kommt ein artenreiches Grünland. Neben den Informationen zur Landschaft und Landwirtschaft blickte Stadtführer Jürg Gäbele in die Geschichte Rottenburgs zurück.