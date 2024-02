Rotorenlärm am Morgen: Das steckt hinter dem ungewöhnlichen Hubschraubereinsatz in Freudenstadt

1 Der Hubschrauber flog nah an den Dächern der anliegenden Häuser vorbei. Foto: Niklas Ortmann

Trotz strömenden Regens und Windböen hob der Spezialhubschrauber am Donnerstagmorgen ab, mit dem auch an diesem Freitag noch Holz aus dem Süd-West-Hang des Christophtals in Freudenstadt abgeflogen wird. Welches Projekt hinter dem Einsatz steckt.









Das Geräusch der Rotorblätter war am Donnerstag bis in die Innenstadt zu hören. Von der Schillerstraße aus bot sich eine klare Sicht auf den ungewöhnlichen Einsatz, der am Morgen begonnen hatte: Ein Spezialhubschrauber des Typs K-1200 K-Max der US-amerikanischen Firma Kaman Aerospace flog alle paar Minuten von einem Hang des Christophstals zum anderen. Am Süd-West-Hang nahm der Helikopter Baumstämme auf und brachte sie auf den Forstweg am gegenüberliegenden Hang, wo das Holz schließlich abtransportiert oder gehäckselt wurde.