Anlässlich des 70-jährigen Bestehens der Firma und der Einweihung zweier neuer großer Gebäude hat die Unternehmerfamilie Blickle zu einem gigantischen Fest auf dem Firmengelände eingeladen. Der Samstag gehörte den Mitarbeitenden und ihren Familien, während am Sonntag die Öffentlichkeit zum Tag der offenen Tür geladen war.

Was da geboten wurde für die 3200 Gäste am Samstag und für die mehreren Tausend am Sonntag lässt sich kaum überbieten. Das ganze Freigelände des weltweit führenden Produzenten von Rädern und Rollen war in verschiedene Themenbereiche eingeteilt: ein Marktplatz mit kulinarischen Köstlichkeiten, viele Ecken und Plätze, auf denen Länder thematisiert waren, in denen Blickle tätig ist. So lockte beispielsweise der Bereich Frankreich mit einer Fotobox, französischen Oldtimern sowie Flammkuchen und Crêpes. Im USA-Gebiet konnten sich die Gäste beim Bullriding vergnügen und Pulled Pork mit Krautsalat verköstigen. Für die Kinder war extra ein Kinderland aufgebaut mit besonderen Attraktionen.

Auf der großen Bühne gab es verschiedene Shows und Bands, die die Gäste aufs beste unterhielten. Zudem konnten sich die Besucher bei Betriebsführungen von der großartigen Architektur der neuen Gebäude und den modernen Arbeitswelten überzeugen. Die Mitarbeitenden standen derweil mit Rat und Tat zur Seite und schwärmen selbst von der „tollen, modernen Arbeitswelt mit lichtdurchfluteten Räumen“. Eine langjährige Mitarbeiterin ist fasziniert vom neuen Betriebsrestaurant, wo es an nichts fehle. Ein Mitarbeiter der Produktion freut sich über die gut klimatisierte Polyurethanhalle und das effizientere Arbeiten mit den neuen Maschinen.

Und die Jüngsten im Familienunternehmen, die Azubis, sind einfach nur stolz, in einem weltweit agierenden Unternehmen die Ausbildung zu absolvieren. So gerüstet mit modernsten Produktions- und Verwaltungsgebäuden und motivierten Mitarbeitenden kann die Unternehmensfamilie Blickle positiv in die Zukunft blicken.