Rosenfeld Zu Gast bei der Königin der Blumen

Eine Ausstellung mit Skulpturen des Künstlers Zeljko Rusic aus Königsfeld wird am selben Tag im Rosen- und Skulpturengarten eröffnet. Auch Vereine und Gastronomen beteiligen sich am Rosenmarkt. So veranstaltet die Brauerei Lehner eine Hockete im Hof der Brauerei. Das Gasthaus Rosenhof bewirtet die Besucher auf dem Wilhelm-Sülzle-Platz. Ein kostenloser Buspendelverkehr im Halbstundentakt von den Parkplätzen am Stadtrand bis zum Marktgelände wird eingerichtet. Die Haltestellen: Auto-Team, Postplatz, Sporthalle Hag, Taug­stein, Rosenfeld West / Gewerbegebiet.