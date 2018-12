Rosenfeld Von "Jurassic Park" bis zu Tarzan

Rosenfeld-Heiligenzimmern. Lang war die Liste von Ehrengästen, welche Vereinsvorsitzender Kurt Schäfer willkommen hieß. Bürgermeister Thomas Miller kam mit Vertretern aus Moissy-Cramayel. Gäste aus Schottland weilten ebenso in Heiligenzimmern wie Ehrendirigent Robert Eberhart mit Frau Hannelore. Auch Pater Albert Schrenk war unter den Zuhörern. Zu Gast war auch die ehemalige Musikerin Nicole Delakos, welche im vergangenen Sommer mit ihrem Mann Ioannis, dem neu gewählten Bürgermeister nach Holzgerlingen, weggezogen war.

Das Konzertprogramm eröffnete die Jugendkapelle "Young Harmonie" erstmals unter ihrem Dirigenten Nico Brucklacher mit dem Welthit "Final Countdown". Weiter ging es mit "Checkpoint" und "Let it go". Die Jungmusiker wurden mit Beifall überschüttet. Ebenso bekannt war"Themes from Jurassic Park". Die Zugabe war ein Stück aus dem Musical "Die Schöne und das Biest".

Nach einer Pause gestaltete der Musikverein unter der Leitung Stefan Bisinger das weitere Konzertprogramm. Die Musiker eröffneten ihren Programmteil mit "Sympatria", einem Konzertmarsch von Thomas Asanger. Die Konzertstücke kündigte Sonja Schwaibold an. So auch "The New Village" des bekannten Komponisten Kees Vlak. Beschrieben wird in diesem Stück die Entstehung eines Dorfes in Holland, welches über die Jahrhundert viel erleben musste und zu einer modernen Stadt heranwuchs. Den Musikern ist es gelungen, die Musik ausdrucksstark und fein ausgearbeitet wiederzugeben.