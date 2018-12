Rosenfeld Theater und Binokel

Der Männergesangverein Liederkranz Leidringen bietet am Samstag, 5. Januar, 19.30 Uhr, und am Sonntag, 6. Januar, 14 Uhr, zwei Theateraufführungen in der Kleiner-Heuberg-Halle an: Gespielt wird das Stück "Frühlingserwachen oder Auf gute Nachbarschaft" von Regina Rösch. Für Bewirtung ist gesorgt, und bei einer Verlosung können die glücklichen Gewinner Preise nach Hause nehmen.

Ein Distrikts-Missions-Gottesdienst findet am Sonntag, 6. Januar, ab 9.30 Uhr in der Stadtkirche Rosenfeld statt. Die Ärztin Gisela Schneider, Leiterin des Deutschen Instituts für Ärztliche Mission (Difäm) in Tübingen, referiert über ihre Tätigkeit als Missionsärztin im Kongo. Der PopChor sorgt für die musikalische Umrahmung. Im Anschluss sind die Besucher ins Gemeindehaus eingeladen.

Der Dreikönigstag markiert auch den Beginn der schwäbisch-alemannischen Fasnet. So stauben die Hästräger des Rosenfelder Narrenvereins an diesem Tag ab 18.30 Uhr im Vereinsheim ihre Masken ab. Die Heiligenzimmerner Harzklumpen sind dann am Samstag, 12. Januar, an der Reihe und treffen sich im Narrenstüble. Die Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinden Bickelsberg und Brittheim sowie die Bubenjungschar sammeln in beiden Orten die ausgedienten Christbäume ein. Das Gleiche tun die Sportfreunde Isingen und die Feuerwehr Rosenfeld. Einen Theaterabend veranstaltet der Heimat- und Wanderverein Brittheim ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus (Einlass ist ab 18 Uhr).