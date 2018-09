Rosenfeld Tennis-Gemeinschaft feiert Sparkassen-Teamcup-Jubiläum

"Eine wahre Erfolgsgeschichte" nannte Bürgermeister Thomas Miller den Teamcup, stellte die Atmosphäre und die Weiterentwicklung heraus.

Zudem dankte Miller dem TGR für die von Anfang an geleistete Mitarbeit beim Rosenfelder Sportabzeichen und das erfolgreiche Mitwirken beim Austausch mit der Partnerstadt Moissy-Cramayel. Miller wünschte auch weiterhin "Fair Play" der Tennisgemeinschaft auf der Sportanlage Bochinger.

Von einer guten Partnerschaft sprach der Leiter des Marktbereichs Balingen der Sparkasse Zollernalb, Wolfgang Stahl. Gerne übernehme die Sparkasse den Part des Hauptsponsors, was sie auch weiterhin tun werde. Stahl lobte das Herzblut, welches die Organisatoren investieren, und überbrachte als Geschenk einen Pokal. Hatten bisher nur die Männer beim Turnier so einen Pokal, so gibt es jetzt auch für die Damen die gleiche Trophäe.

Die anfänglichen Schwierigkeiten und letztendliche Erfolgsgeschichte schilderte Martin Sülzle. Er verwies dabei auch auf die erschienene Festzeitschrift. 1994 begann die TG mit sieben Teams.

Die Einrichtung der Playersnight war nach seinen Worten ebenso ein Meilenstein wie die Aufnahme der Leistungsklassenspieler in das Turnier. Bereits vor vier Jahren nahmen 222 Spieler teil, und das Turnier wurde auf die Tennisplätze von vier Vereinen ausgeweitet. In diesem Jahr wurde der Teamcup auf zwei Wochenenden verteilt und viele neue Altersstufen integriert. 50 Helfer sind im Einsatz.

"Tennis auf Top-Level" werde dieses große Turnier im Bezirk genannt, so Sülzle, und 4000 Spieler seien in den vergangenen 25 Jahren zu Gast beim Turnier gewesen.