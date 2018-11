Rosenfeld Stuhl mit drei Beinen dient als Symbol

Auf die Frage an das Plenum, was glücklich mache, gingen die Hände weder bei Geld noch bei großen erbrachten Leistungen hoch, aber bei Gesundheit und freundlichen Begegnungen mit anderen Menschen. Die Mutter von drei Kindern bestätigte die Aussage, dass Geld nicht glücklich mache, aber dass religiöse und spirituelle Menschen glücklicher lebten.

Susanne Röhm, die im Saarland geboren ist, brachte einen ausgedienten Holzstuhl mit drei Füßen mit. Die drei Stuhlbeine standen für Freundschaft, Arbeit und Gesundheit.

"Auf die Signale des eigenen Körpers hören"

Die Referentin stellte die Wichtigkeit von Freunden heraus, das Wiederfinden bei der Arbeit und die Gesundheit.

Gerade beim letzten Punkt empfahl sie den interessiert zuhörenden Frauen, auf die Signale des Körpers zu hören, ausgewogenes Essen, viel schlafen und Waldspaziergänge, um die Faszination der Natur zu erleben.

Obwohl der Stuhl auch mit drei Beinen stehen blieb, fügte Susanne Röhm am Ende ihres Vortrags einen vierten Fuß ein. Dieser vierte Fuß stand für Glaube und Gottvertrauen.

Die bibelfeste Referentin erinnerte an den Ordensgründer und Bischof Augustinus. Seine Worte: "Wer Glück will, muss erwerben, was ihm kein Schicksalsschlag entreißen kann." Dank dieses Gottvertrauens habe sie selbst erlebt, wie man Dankbarkeit, Lebensmut und neue Zuversicht erhalten könne.