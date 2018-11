Rosenfeld Stromtankstelle wird sparsam genutzt

Rosenfeld. Genaue Zahlen können derzeit weder die EnbW noch Stadtkämmerer Martin Bühler nennen: Die erste Bilanz für die Nutzung werde für Februar erwartet.

Die Stadt Rosenfeld plant nach Angaben des Kämmerers derzeit nicht, ein Elektrofahrzeug zu kaufen, etwa einen Transporter für den Bauhof. Da müsse man erst etwas Passendes finden, sagt auch Bürgermeister Thomas Miller: "Wir haben das Thema im Hinterkopf." Bauhofleiter Wilhelm Knaisch brauche ein Fahrzeug mit Allradantrieb. Deshalb habe man ein Diesel-Auto gekauft.

Dreh- und Angelpunkt für viele Interessierte ist neben dem Preis die Reichweite batterieelektrischer Fahrzeuge. Die Ladesäule der EnBW mit zwei Anschlüssen ist derzeit die einzige öffentliche Station im Stadtgebiet. Doch das Landesverkehrsministerium plant mit Energieversorgern, Stadtwerken und Kommunen ein Netz von Ladepunkten mit 22 Kilowatt Ladeleistung in einer Entfernung von zehn Kilometern voneinander. In einem größeren Raster von 20 mal 20 Kilometern soll es eine Schnellladestation mit 50 Kilowatt geben. Insgesamt sind mehr als 400 Ladepunkte geplant. Die OEW, die an der EnBW mit 46,75 Prozent beteiligt sind, werden in ihrem Verbandsgebiet 54 Ladesäulen aufbauen.