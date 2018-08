Rosenfeld Sportliches Ereignis gut etabliert

Der Wettbewerb ist auf zwei Wochenenden verteilt. Die Damen 40 und 50 sowie die Herren 40 A/B, 50 A/B und 60 spielen am 8. und 9. September, die Damen A und B sowie die Herren A und B treten vom 21. bis 23. September an. Gespielt wird in Rosenfeld und auf der Anlage der BTG Balingen.

Der Festakt zum 25-Jahr-Jubiläum mit umfangreichem Programm findet am Freitag, 7. September, ab 19 Uhr auf der Tennisanlage statt.