Rosenfeld Spielbetrieb muss eingestellt werden

Wieder sehr umfangreich fiel der Bericht von Jugendleiter Heinrich Sautter aus. Durch Spielgemeinschaften mit umliegenden Vereine sei in jeder Altersstufe eine Mannschaft gemeldet worden. Der demografische Wandel sei aber deutlich zu spüren, so der Jugendleiter, so dass es in Täbingen gerade noch zehn Jugendspieler gebe. Gelobt wurde die Wiederbelebung des Kinderturnens. Ein großes Zeltlager im vergangenen Sommer war sehr gefragt. Ortsvorsteher Erhardt Sautter lobte die Jugendarbeit im Verein.

Große Kontinuität zeigte sich bei den Wahlen. Schriftführer Michael Amann und Kassierer Andreas Ganz wurden bestätigt, wie auch die beiden Jugendleiter Heinrich Sautter und Horst Stotz. Die Kassenprüfer bleiben ebenfalls im Amt, ebenso die sechs Beisitzer Rolf Stotz, Jochen Binder, Jochen Völkle, Markus Sautter, Hans-Dieter Wittmann und Roland Eberl.

Traditionell sehr umfangreich sind die Ehrungen beim SV Täbingen, welche der stellvertretende Vorsitzende Jürgen Keck leitete. Für zehn Jahre Wirtsdienst wurde Markus Amann, Pascal Arnold, Jochen Binder, Fabian Busch und Manuela und Frank Seemann gedankt. Für zehn Jahre Wirtsdienst und zehn Jahre Vereinsausschuss wurde Markus Sautter geehrt, für 20 Jahre Wirtsdienst Cornelia und Roland Eberl und für zehn Jahre als Jugendleiter Heinrich Sautter. 15 Jahre im Vereinsausschuss ist Achim Mohl. Seit 25 Jahren im Verein sind Armin Birk, seit 40 Jahren Heinz Maier sowie Eugen Vötsch und seit 60 Jahren Dieter Seemann.