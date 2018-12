Rosenfeld Spiel um Preise und Punkte

Die Sportvereine aus Isingen und Täbingen sind aus dem Turnier ausgestiegen. Wie die Jahre zuvor wird das Turnier noch in diesem Jahr in Leidringen gestartet. Im neuen Jahr folgt das Turnier in Dautmergen, wo auch der spätere Masters-Sieger geehrt und prämiert wird. Die ersten drei Sieger erhalten einen Geldpreis und die Platzierten Sachpreise.

Zu gewinnen sind neben den Einzel-Turnieren auch die Masters-Serie: Bei den beiden Turnieren können die Spieler Punkte sammeln und am Ende als einer der ersten Drei der Gesamtwertung nochmals zusätzlich Geldpreise gewinnen.

Die Startgebühr beträgt zehn Euro, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.