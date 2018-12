Rosenfeld Schüler sammeln für die Tafel

Bei der Balinger Tafel können Menschen, die auf zusätzliche Hilfe angewiesen sind, zu günstigen Preisen Lebensmittel erwerben. Zwei Wochen lang sammelte die SMV ganz alltägliche Lebensmittel, welche in sehr großer Zahl abgegeben wurden. Zehn große und gefüllte Körbe wurden an die Mitarbeiter der Balinger Tafel übergeben.

Der Marktleiter der Tafel, Thomas Hölzel, nahm die Spende mit großem Dank entgegen und war über die gesammelte Menge freudig überrascht.

Mit der Spende werden besonders bedürftige Familien bedacht, damit auch etwas Geld für Geschenke an die Kinder übrig bleibt. Die Schüler des Progymnasiums Rosenfeld freuten sich sehr, Menschen in Not helfen zu können – ganz im Sinne von Weihnachten.