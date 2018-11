Rosenfeld Schnelles Internet kann kommen

Rosenfeld. Bisher hat Täbingen nur über einen Knotenpunkt des Providers Netcom Anschluss an das Breitbandnetz. Das soll sich mit der zweiten Leitung ändern, die auf Kosten der Stadt Rosenfeld mit Fördergeldern errichtet wird. Rosenfeld beabsichtige nun, in Täbingen gleich einen Netzausbau in jedes Gebäude voranzutreiben. Das hat Bürgermeister Thomas Miller in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats mitgeteilt.

Das neue Glasfaserkabel verläuft als Teil des Backbone-Netzes von Leidringens Ortsmitte über das Sportgelände und die in der Nähe liegenden Höfe nach Täbingen. Dort wird ein Leerrohr in der gesamten Ortsdurchfahrt verlegt und endet am bisherigen Netzknoten der Netcom in der Heerstraße. Auf diese Weise, so Miller, lasse sich fast der gesamte Ort erschließen.

Die damalige Anbindung Täbingens und Dautmergens durch die frühere NeckarCom, heute Netcom, sei, so Miller, unter anderen Förderbedingung auf diese Weise realisiert worden. Damals ging man nach seinen Worten davon aus, dass ein Knotenpunkt pro Ort ausreichend sei.