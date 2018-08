Rosenfeld Schnelle Autos in Öl

Rosenfeld (lh). Schnelle Autos und Motorräder sind an diesem Sonntag beim Klassiktag in natura in der Altstadt zu sehen. Die in Börstingen lebende Malerin Mandy Kabirschke leistet ihren künstlerischen Beitrag zu dem Oldtimer-Treffen mit der Bilderschau "Historic Cars and Bikes" im Fruchtkasten.