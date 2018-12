Rosenfeld Rückblick auf 2018 mit Liedern und Berichten

Rosenfeld-Isingen. Nach dem gemeinsamen Singen des altbekannten Weihnachtslieds "Macht hoch die Tür" hieß Pfarrer Bernd Hofmann die älteren Mitbürger Isingens willkommen. Hofmann stellte das Weihnachtslied "Stille Nacht, heilige Nacht" in den Mittelpunkt, welches 200 Jahre alt ist. In Oberndorf bei Salzburg wurde das Lied am Heiligen Abend 1818 zum ersten Mal gesungen.

Den Nachmittag bereicherte der Isinger Männerchor mit mehreren Auftritten. Dirigent Peter Bantle hatte mit den Sängern Weihnachtslieder einstudiert.

Bericht aus dem Ort